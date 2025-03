Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, morti e feriti nel Donetsk e a Kharkiv

Undici persone sono morte e altre 30 rimaste ferite in attacchi russi che nella notte hanno colpito la città ucraina orientale di Dobropillia, nella regione di Donetsk. Ieri già altri cinque civili erano morti e nove rimasti feriti a seguito di raid russi sull'oblast: nelle località di Ivanopillia, Yablunivka, Kostiantynopil e Drobysheve.

Secondo il governatore del Doneysk Vadym Filashkin, nella regione sarebbero morte altre sei persone a causa di raid russi. Una persona sarebbe stata uccisa a Myrnograd, tre a Pokrovsk, una a Kostyantynivka e un'altra a Ivanopillya.

Almeno tre uomini sono stati uccisi e altri sette feriti invece in un attacco con droni a Kharkiv, secondo il governatore della regione Oleh Syniehubov, riferisce la Bbc. Syniehubov afferma che quattro droni hanno colpito uno stabilimento di lavorazione della carne a Bogodukhiv, innescando un incendio che ha danneggiato officine e garage. Su Telegram, Syniehubov sottolinea che le aree colpite includono i villaggi di Pechenigi, Pechenihy e Odnorobivka.

Kiev, secondo il Telegraph, sta valutando il ritiro dalla regione russa di Kursk, che è stata occupata in parte lo scorso agosto, perché ci sono 10.000 soldati ucraini a rischio di accerchiamento, dopo che la Russia ha sfondato le principali linee di difesa e interrotto le catene di approvvigionamento. Un sergente ucraino, comunicando con il quotidiano "per mezzo di una fragile connessione telefonica", ha affermato: "Vogliamo evitare perdite. La paura dell'accerchiamento è reale".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che i nuovi attacchi mostrano che "gli obiettivi russi sono immutati" in Ucraina.Su Telegram, il leader ucraino ha reagito alla serie di attacchi che hanno colpito Dobropillya, nell'Ucraina orientale, durante la notte. "Tali attacchi dimostrano che gli obiettivi della Russia sono immutati", ha scritto, riferisce la Bbc. "Pertanto, è molto importante continuare a fare tutto il possibile per proteggere la vita, rafforzare la nostra difesa aerea e inasprire le sanzioni contro la Russia", ha aggiunto. "Tutto ciò che aiuta Putin a finanziare la guerra deve essere spezzato".

Media: 'Gravi perdite ucraine dopo stop lo Usa all'intelligence'

La decisione degli Stati Uniti di sospendere questa settimana il flusso di intelligence militare all'Ucraina ha favorito l'avanzata russa lungo una parte critica del fronte, soprattutto nel Kursk, uccidendo molti soldati ucraini negli ultimi giorni. Lo scrive Time. "Ci sono centinaia di ucraini morti", ha detto un ufficiale Time.

"Il problema più grande è il morale", ha aggiunto, poiché le forze armate dell'Ucraina sono lasciate combattere senza alcuni dei loro migliori sistemi d'arma. E questo non a causa degli attacchi russi ma della marcia indietro americana. "Sta davvero creando un vantaggio per il nemico in prima linea".

