Merz, 'accordo Cdu-Csu con Spd per il governo'

Il leader della Cdu Friedrich Merz ha riferito che i conservatori Cdu-Csu e il centrosinistra dell'Spd hanno raggiunto un accordo di principio per formare un governo in Germania.

"I colloqui esplorativi sono conclusi. Abbiamo trovato un accordo su una serie di questioni. Abbiamo un documento comune che sarà la base delle trattative per definire il patto di coalizione che cominceranno la prossima settimana. Oggi abbiamo trovato un accordo su tre temi: migrazione, finanze, mercato del lavoro ed economia", ha detto Merz alla conferenza stampa di oggi per annunciare l'esito positivo dei colloqui esplorativi tra Cdu-Csu e Spd. Presenti anche Markus Söder della Csu e i due co-presidenti della Spd Lars Klingbeil e Saskia Esken.



