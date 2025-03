Media, 'Trump vuole togliere 35mila soldati dalla Germania'

Donald Trump sta considerando l'ipotesi di ritirare 35.000 truppe americane dislocate in ambito Nato in Germania e forse di spostarle in Ungheria: lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph, che cita "fonti vicine all'amministrazione" americana. "Trump è arrabbiato perché loro (gli europei) sembrano spingere per la guerra", dice una fonte vicina alla casa Bianca citata dal giornale.

Il Telegraph sottolinea che il ridispiegamento di truppe sarebbe dalla Germania all'Ungheria, che mantiene un rapporto positivo con la Russia e che nell'ultimo consiglio europeo straordinario si è opposta agli aiuti europei a Kiev.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA