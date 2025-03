Zelensky: 'Nessuna tregua nella pressione sulla Russia'

"Non può esserci tregua nella pressione sulla Russia affinché cessi questa guerra e questo terrore contro la vita": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l'attacco missilistico russo di ieri notte contro un hotel di Kryvyi Rig, la sua città natale.

L'attacco, ha confermato il leader ucraino, ha provocato quattro morti e almeno 30 feriti.

Un gruppo di cittadini ucraini, statunitensi e britannici è sopravvissuto ieri notte all'attacco missilistico lanciato dalle forze russe contro un hotel di Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky: lo scrive su Telegram lo stesso leader ucraino. "Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso a Kryvyi Rih, nel luogo dell'attacco missilistico russo. (Missili balistici) su un normale hotel - si legge nel messaggio -. Poco prima dell'attacco, i volontari di una delle organizzazioni umanitarie, composta da cittadini ucraini, statunitensi e britannici, si erano registrati nell'hotel. Sono sopravvissuti perché sono riusciti a scendere dalle loro stanze. Ma sfortunatamente, quattro persone sono morte in questo colpo. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari".

E' salito a quattro il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico lanciato ieri notte dalle forze russe contro Kryvyi Rig, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak. Questa mattina Lysak aveva annunciato tre morti, ma successivamente ha affermato che "un uomo ferito... è morto in ospedale. Aveva 43 anni". Scende quindi a 30 il numero dei feriti, di cui 13 sono in condizioni critiche. Nel complesso, i raid russi nella notte tra mercoledì e giovedì hanno provocato cinque morti, incluso un uomo ucciso da un drone a Sumy.

Le forze aeree russe hanno attaccato le truppe ucraine dispiegate nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese, con bombe aeree teleguidate da 500 chilogrammi, le FAB-500: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. Sono state prese di mira unità della 108a brigata indipendente delle forze di difesa territoriale nelle città di Omelnik e Yegorovka, si legge in un comunicato stampa, in cui il ministero afferma di aver pubblicato un video che mostra l'attacco lanciato da cacciabombardieri Su-34.



