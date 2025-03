Turchia,'Pkk e tutti i gruppi affiliati depongano le armi'

"Il Pkk e tutti i gruppi ad esso affiliati devono consegnare le armi". Lo ha affermato il ministero della Difesa turco, dopo che la scorsa settimana il leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), Abdullah Ocalan, ha chiesto il disarmo e lo scioglimento del gruppo armato curdo. "Questioni come il cessate il fuoco che non sono incluse nel testo non dovrebbero essere inserite nell'ordine del giorno e si dovrebbe fare il possibile per non creare confusione". Come ha affermato il Ministro della Giustizia, non sarà consentito sabotare o prolungare il processo, si adotterà un approccio cauto e razionale", ha affermato il ministero, come riferisce la tv di Stato Trt, dopo che il Pkk nei giorni scorsi ha accolto l'appello di Ocalan e ha dichiarato una tregua con l'Esercito di Ankara.

Durante le operazioni condotte in Siria contro le forze curde sono stati "neutralizzati 478 terroristi" dall'inizio dell'anno, ha aggiunto il ministero della Difesa.



