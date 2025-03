Su Discovery+ il docu 'Io, Gisèle Pelicot, tutta la verità'

La vera storia di uno dei casi più sconvolgenti della storia giudiziaria francese, con protagonista una donna che è diventata non solo simbolo, ma anche coraggioso esempio di lotta contro la violenza sulle donne e la cultura patriarcale: in streaming su Discovery+ arriva il documentario "Io, Gisèle Pelicot - tutta la verità", disponibile in esclusiva da venerdi 7 marzo.

Per quasi un decennio, Gisèle Pelicot è stata inconsapevolmente drogata e abusata dal marito, Dominique Pelicot, che allo stesso tempo invitava decine di altri uomini a violentarla. Ed è notizia di oggi che anche la figlia Caroline Darian accusa il padre di essere stata abusata.

Nel dicembre 2024, il tribunale francese ha condannato l'uomo alla pena massima di 20 anni di carcere e a questa vicenda, per scelta di Gisèle, è stato dato un risalto mediatico senza precedenti. Proprio perchè la donna ha fortemente voluto che il processo fosse pubblico, affinché la vergogna ricadesse sullo stupratore e non sulla vittima. Questa coraggiosa apertura a condividere con il mondo la sua orribile storia, ha reso Gisèle un'icona femminista.

Ma cosa spinge più di settanta uomini a scegliere di partecipare a uno dei crimini più vergognosi e cosa spinge una sola donna a decidere di urlare la sua verità di fronte al mondo intero, per consegnarli alla giustizia? Il docu-film esamina, in una prospettiva psicologica, legale e culturale, i terribili crimini di Dominique Pelicot e li contrappone alla dignità e al coraggio della sua ex moglie, Gisèle.

Interpellando le voci della comunità di Mazan, dove i Pelicot vivevano una pensione apparentemente idilliaca, di coloro che sono stati in tribunale ogni giorno e di chi ha seguito la vicenda da lontano, si offre uno spunto di riflessione profonda su come mai questi crimini non siano stati denunciati per così tanti anni e sulle domande complesse che oggi gli uomini dovrebbero chiedersi, a proposito della 'mascolinità' contemporanea.

"Io, Gisèle Pelicot" è prodotto da ITN Productions, produttore esecutivo Jeremy Daldry, direttori di produzione Anna Davis e Oliver Price. Disponibile in esclusiva streaming in Italia su Discovery+, in Europa su Max, dove la nuova piattaforma è già disponibile, o su HBO Max.



