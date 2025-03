Cremlino,d'accordo con Rubio, stop alla guerra per procura

Il Cremlino si è detto d'accordo con il segretario di Stato Usa Marco Rubio, che ha definito quella in Ucraina "una guerra per procura", affermando che deve finire.

"E' quello che è veramente", e "concordiamo che è tempo di mettere fine a questo conflitto e questa guerra", ha affermato il portavoce Dmitry Peskov. La scorsa notte, in un'intervista a Fox News il cui testo è stato diffuso dal Dipartimento di Stato, Rubio ha definito il conflitto in Ucraina "una guerra per procura tra potenze nucleari" che "deve finire".



