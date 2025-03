La Turchia pianifica un muro al confine con Grecia e Bulgaria

La Turchia pianifica la costruzione di un muro nei pressi del confine occidentale con Grecia e Bulgaria per contenere l'immigrazione irregolare verso i Paesi dell'Unione europea. "Verranno costruiti muri e recinti fisici", ha annunciato Yunus Sezer, prefetto della provincia occidentale di Edirne sul confine greco e bulgaro, facendo sapere che la prima fase del progetto prevede una barriera di 8,5 chilometri, i cui lavori per la costruzione sono stati avviati per ora dalla parte del confine con la Grecia, riferiscono vari media turchi.

Il funzionario ha affermato che sono stati completati 325 chilometri di strade sulla zona di confine e continuano i lavori per la costruzione di torrette di osservazione, in collaborazione con i ministeri dell'Interno e della Difesa.

Mentre negli scorsi anni Ankara ha completato la costruzione di muri lunghi centinaia di chilometri nelle zone di confine con la Siria e l'Iran, nell'area del confine terrestre con la Grecia era stata già costruita in passato da parte di Atene una barriera lunga circa 40 km, mentre in Bulgaria già a partire dal 2014 erano state erette barriere di filo spinato nei pressi della quasi totalità del confine con la Turchia.

Sono poco meno di 3 milioni i migranti siriani che vivono con un permesso di protezione temporanea in Turchia mentre il Paese è interessato da migrazioni da altri Paesi come ad esempio l'Afghanistan tramite il territorio dell'Iran. In base ad un accordo del 2016, Ankara riceve fondi dall'Unione europea per la gestione dei migranti sul suo territorio, in cambio di un impegno da parte della Turchia per fermare i migranti che tentano di raggiungere illegalmente l'Europa non solo attraverso la frontiera terrestre con Grecia e Bulgaria ma anche attraverso viaggi nel Mar Egeo per raggiungere le isole greche vicine alla costa turca. Tra gennaio e febbraio, 13 migranti hanno perso la vita affogando nell'Egeo, tentando di raggiungere le isole delle Grecia. Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per la migrazione (Iom), durante lo scorso anno 2.333 migranti sono morti o sono scomparsi nel Mediterraneo.



