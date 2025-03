Grecia, opposizione deposita una mozione di sfiducia al governo

I partiti greci di opposizione del Pasok, Syriza, Nea aristerà e Plefsi eleftherias hanno depositato nel parlamento greco una mozione di sfiducia nei confronti del governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis. La mossa era stata annunciata nel corso del dibattito parlamentare di oggi, dedicato all'incidente ferroviario di Tebi, avvenuto il 28 febbraio del 2023, in cui 57 persone hanno perso la vita. "Presentiamo la mozione di sfiducia per dare una boccata d'ossigeno al sistema politico, che è stato portato al completo discredito", ha dichiarato Nikos Androulakis, leader del partito socialista del Pasok. Le opposizioni accusano il premier Kyriakos Mitsotakis di volere occultare le responsabilità del governo sull'incidente ferroviario.

Venerdì scorso, decine di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il Paese, nell'anniversario della strage ferroviaria, per chiedere giustizia per le 57 vittime dell'incidente. Il premier Mitsotakis, alla guida del Paese dal 2019, si ritrova ad affrontare la più grande pressione da parte delle opposizioni e dei manifestanti da quando è alla guida della Grecia, secondo i media ellenici. La mozione di sfiducia, comunque, non ha i numeri per fare crollare il governo, dal momento che i conservatori di Nea Dimokratia hanno la maggioranza assoluta e controllano 156 seggi su 300.

"Il mio dovere è quello di mantenere il Paese stabile e sicuro in questo clima di incertezza", ha dichiarato oggi Mitsotakis intervenendo in parlamento, mettendo in guardia dal "rischio di dividere la nostra società attraverso un lutto collettivo che dovrebbe unirla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA