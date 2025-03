Gb, Parigi ha chiarito, nessuna missione congiunta in Usa

Le autorità francesi "hanno chiarito che non ci sono piani di una missione congiunta" del primo ministro britannico Keir Starmer e del presidente francese Emmanuel Macron a Washington per accompagnare Volodymyr Zelensky in vista di una possibile ricucitura con Donald Trump dopo il rovinoso faccia a faccia di venerdì fra i due e il successivo riallineamento del presidente ucraino "alla leadership" di Trump. Lo ha detto oggi pomeriggio una portavoce di Downing Street, rispondendo a domande dei giornalisti sulle voci contraddittorie rimbalzate in precedenza al riguardo da Parigi.





