Merz, miliardi di investimenti in difesa e infrastrutture

Il probabile futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che Cdu-Csu e l'Spd proporranno centinaia di miliardi di euro di spesa aggiuntiva per difesa e infrastrutture. "Siamo consapevoli delle sfide che abbiamo di fronte. Per questo i colloqui hanno già dato alcuni risultati: vogliamo presentare una mozione al Bundestag per discutere delle modifiche costituzionali e garantire l'aumento di un ulteriore punto di Pil per la difesa e un fondo straordinario per le infrastrutture di 500 miliardi nei prossimi dieci anni", ha detto Merz in conferenza stampa con il leader Csu Soeder e i co-presidenti dell'Spd Klingbeil ed Esken.

Il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz ha convocato per domani il leader della Cdu Friedrich Merz insieme ai vertici della Csu e della socialdemocrazia per aggiornarli sugli sviluppi della conferenza sull'Ucraina di domenica a Londra e del vertice europeo previsto per giovedì a Bruxelles.

Nei colloqui tra conservatori e socialdemocratici è stato deciso di convocare nuovamente il parlamento così come era composto prima delle elezioni. "Cominciamo le consultazioni con i gruppi parlamentari già questa settimana e pensiamo che il Bundestag possa riunirsi la prossima settimana, ma a decidere è la conferenza dei capigruppo insieme alla presidente del parlamento", lo ha detto Friedrich Merz, il leader della Cdu e probabile futuro cancelliere tedesco.

Per le modifiche costituzionali conservatori e socialdemocratici possono contare su una maggioranza con il parlamento nella sua vecchia composizione, mentre in quello nuovo uscito dalle elezioni devono trovare un accordo o con la Linke o con l'ultradestra di Afd.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA