Kiev, parliamo con partner Ue per sostituzione aiuti Usa

"Stiamo discutendo con i partner europei" la possibilità di sostituire gli aiuti militari americani: lo scrive su Telegram Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"E tuttavia non ignoriamo la possibilità di negoziati con i nostri partner americani", aggiunge, sottolineando: 'Non dimentichiamo che l'Ucraina ha già avuto esperienze di sospensioni a lungo termine dei programmi di sostegno militare degli Stati Uniti e sa come adattarsi a tali situazioni...".





