Zelensky, 'garanzie di sicurezza fondamentali per pace giusta'

"Abbiamo bisogno della pace, non di una guerra infinita. Ed è per questo che affermiamo che le garanzie di sicurezza sono fondamentali a questo scopo": lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all'indomani del summit euroatlantico di Londra.

"Nel prossimo futuro, tutti noi in Europa daremo forma alle nostre posizioni comuni: le linee che dobbiamo raggiungere e quelle su cui non possiamo scendere a compromessi. Queste posizioni saranno presentate ai nostri partner negli Stati Uniti", prosegue Zelensky concludendo: "Una pace solida e duratura e il giusto accordo sulla fine della guerra sono davvero la nostra priorità condivisa".



