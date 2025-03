Studenti italiani coinvolti in incidente a Barcellona

Uno dei due bus coinvolti nell'incidente che ha provocato oltre 30 feriti sulla Diagonal di Barcellona, in Spagna, è un pullman sul viaggiavano studenti minorenni di una scuola di Messina: lo hanno detto all'ANSA fonti della polizia locale. Stando ad alcune testimonianze riprese dai media locali si è trattato di un tamponamento tra i due mezzi in seguito al quale uno degli autobus è poi andato a finire contro un albero al lato della carreggiata. Secondo i media i feriti sarebbero in totale 34, dei quali 4 in condizioni critiche ma tra gli italiani ci sarebbe solo un ferito lieve.





