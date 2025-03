Londra, 'nessun accordo Parigi-Gb sulla tregua di un mese'

- "Nessun accordo" tra Parigi e Londra sulla proposta di tregua di un mese in Ucraina. Lo afferma Il segretario di stato britannico alle forze armate Luke Pollard smentendo le affermazioni del presidente francese a Le Figaro, secondo il quale Francia e Gran Bretagna sono a favore di una tregua di un mese in Ucraina "nell'aria, nei mari e nelle infrastrutture energetiche".

"Non c'è accordo su come sarebbe una tregua", ha detto Pollard al Times radio. "Diverse opzioni sono sul tavolo, a condizione di ulteriori discussioni con i partner americani ed europei, ma una tregua di un mese non è stata concordata", ha detto anche un funzionario del governo britannico. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA