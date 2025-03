Il presidente ucraino "non vuole la pace" qualcuno deve "costringerlo" a volerla. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

"E' molto importante che qualcuno costringa Zelensky a cambiare posizione", ha affermato Peskov citato dall'agenzia Interfax.

"Lui - ha aggiunto - non vuole la pace. Qualcuno deve far sì che Zelensky voglia la pace. Se gli europei ci riescono, onore e lode a loro".



