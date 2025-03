Re Carlo attende Zelensky, tutto pronto per il vertice di Londra

E' tutto pronto a Londra per l'inedito vertice a 16 sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e sulla difesa europea promosso dal premier britannico Keir Starmer e che si svolge dopo il plateale fallimento dell'incontro di venerdì alla Casa Bianca fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello americano Donald Trump.

I leader stanno arrivando in queste ore e si raduneranno alla Lancaster House, non lontano da Buckingham Palace, dalle 14. Nella mattinata Zelensky è atteso nella residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, da re Carlo III per un colloquio fuori programma destinato a confermare il "pieno sostegno" britannico all'Ucraina, già enfaticamente sottolineato ieri da Starmer a Downing Street in un faccia a faccia con il leader ucraino anticipato di un giorno.

Stamattina il primo ministro laburista ha in agenda a Number 10 un solo altro bilaterale, a margine del vertice collettivo: con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

L'elenco aggiornato dei partecipanti al meeting di Lancaster House comprende i leader di Regno Unito, Ucraina, Francia, Germania, Italia, Danimarca, Olanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca, Romania e Canada; oltre al ministro degli Esteri della Turchia, al segretario generale della Nato, Mark Rutte, e ai presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Si tratta di 15 Paesi della Nato, Ucraina a parte, 11 dei quali membri anche dell'Ue e quattro esterni: Gran Bretagna, Norvegia e Turchia, assieme all'extraeuropeo Canada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA