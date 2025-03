Kiev, prima tranche prestito Londra arriva la prossima settimana

La prima tranche del prestito di 2,26 miliardi di sterline (circa 2,74 miliardi di euro) in tre rate annuali di 752 milioni di sterline (912 milioni di euro circa), per il quale ieri è stato firmato un accordo intergovernativo tra Regno Unito e Ucraina, sarà pagata all'Ucraina la prossima settimana, come riporta il sito web del governo britannico citato da Ukrinform.

"Il prestito sarà interamente destinato agli appalti militari per rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina e si prevede che la prima tranche verrà erogata all'Ucraina la prossima settimana" e sarà gestito e rimborsato tramite i profitti futuri generati dagli asset sovrani russi immobilizzati, scrive l'agenzia ucraina citando il sito britannico.

Si sottolinea inoltre che l'annuncio dell'accordo di prestito si aggiunge all'impegno del Regno Unito di fornire assistenza militare all'Ucraina per un importo di 3 miliardi di sterline all'anno.



