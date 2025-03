Starmer a Zelensky, 'resteremo con voi fino alla fine'

Poco prima di iniziare il bilaterale con Volodymyr Zelensky, Keir Starmer ha detto al leader ucraino che Kiev "ha il pieno appoggio del Regno Unito e noi resteremo con voi e l'Ucraina finché sarà necessario". Il premier britannico ha aggiunto che Londra ha una determinazione "assoluta" e "incrollabile" per raggiungere "ciò che entrambi vogliamo, ovvero una pace duratura per l'Ucraina basata su sovranità e sicurezza". Zelensky ha ringraziato Starmer per il sostegno.

All'arrivo a Downing Street, Starmer ha "deliberatamente" camminato verso Zelensky che ha poi abbracciato, un gesto letto dai media come un messaggio agli Usa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA