Rutte 'ho chiesto a Zelensky di ricucire con Trump'

(ANSA-AFP) - LONDRA, 01 MAR - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dichiarato di aver chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di "riparare" i suoi rapporti con Donald Trump dopo lo scontro di ieri alla Casa Bianca. "Quello che ho detto al presidente Zelensky è che 'credo, caro Volodymyr, che tu debba trovare un modo per riparare i tuoi rapporti con Donald Trump e l'amministrazione americana'", ha detto Rutte alla Bbc. "Dobbiamo unirci, Stati Uniti, Ucraina ed Europa, per portare una pace duratura in Ucraina", ha aggiunto.

