Il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervistato dalla Cnn, ha chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di scusarsi dopo il violento scontro avvenuto con il presidente Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca.

"Il leader ucraino - ha affermato il capo della diplomazia americana - dovrebbe scusarsi per averci fatto perdere tempo in un incontro che è finito in questo modo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA