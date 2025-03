Kiev, 'nella notte 154 droni russi contro l'Ucraina'

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un attacco con droni lanciato dalle forze russe contro la regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto il Servizio statale per le emergenze. "Nella notte i droni nemici hanno attaccato la regione di Odessa causando ingenti danni e incendi... A seguito dell'attacco, una persona è stata uccisa. Altre tre persone hanno riportato ferite di vari gradi e sono state trasportate in ospedale", si legge in un comunicato.

Almeno 12 persone, tra cui due bambini, sono intanto rimaste ferite durante un altro attacco russi con droni contro la città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. "Le forze russe hanno effettuato un attacco di droni su larga scala a Kharkiv ferendo 12 persone, tra cui due bambini", si legge in un comunicato. I russi, ha aggiunto l'ufficio, hanno attaccato tre distretti della città.

In tutto, secondo Kiev, le forze russe hanno attaccato lanciato nella notte 154 droni di vario tipo, 103 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev e 51 droni-esca sono caduti in aree aperte, secondo l'Aeronautica militare ucraina. I velivoli senza pilota distrutti - precisa - sono stati intercettati nelle regioni di di Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Odessa e Mykolaiv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA