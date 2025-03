Eliseo, 'Macron ha parlato a Trump e a Zelensky'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato con i suoi omologhi americani Donald Trump e ucraino Volodymyr Zelensky dopo il diverbio tra i due leader ieri alla Casa Bianca. Lo ha annunciato l'Eliseo.

Macron si è inoltre intrattenuto con il premier britannico Keir Starmer, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il segretario generale della Nato Mark Rutte per preparare il vertice che riunirà domani a Londra una quindicina di leader europei per riaffermare il sostegno a Kiev. In un'intervista a La Tribune Dimanche, Macron ha invitato Trump e Zelensky "alla calma, al rispetto e al riconoscimento".

Quando potrebbe riprendere un dialogo diretto fra gli europei e Vladimir Putin? Per Emmanuel Mcron, "nulla è escluso, il dialogo con il presidente Putin potrà avvenire al momento opportuno", ha poi aggiunto, precisando di avere un "approccio estremamente pragmatico, con un'ossessione: la sicurezza dei francesi".

Il presidente francese ha quindi allertato sul fatto che se il presidente russo Vladimir Putin, non verrà frenato, "punterà sicuramente verso la Moldavia e forse anche oltre verso la Romania". L'eventuale "disimpegno" degli Stati Uniti dall'Ucraina "non è nel loro interesse", ha ritenuto Macron.





