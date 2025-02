Cremlino, 'attentato a Tikhon? Per Kiev niente è sacro'

Per le autorità di Kiev "non c'è niente di sacro". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le notizie diffuse dai servizi d'intelligence russi (Fsb) che hanno detto di avere sventato un attentato alla vita del metropolita Tikhon di Crimea organizzato dai servizi segreti militari ucraini.

"E' chiaro che il regime di Kiev non disdegna nulla", ha commentato Peskov, citato dalle agenzie russe. Per le autorità ucraine "niente è sacro, questo è confermato ancora una volta, questo è tutto ciò che si può dire", ha aggiunto.



