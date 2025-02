Tajani, sui dazi tuteleremo i nostri interessi e imprese

"Le risposte sulle questioni dei dazi sono di livello europeo" e "ne parleremo a livello europeo, dialogheremo e cercheremo di trovare le migliori soluzioni possibili per tutelare i nostri interessi in un rapporto transatlantico che non deve deteriorarsi, però noi dobbiamo tutelare i nostri interessi e le nostre imprese e trovare delle soluzioni che permettano alle nostre realtà di essere competitive, abbiamo una strategia". Così Antonio Tajani.

"Stiamo lavorando già da mesi sulla questione dei dazi" e "andiamo avanti, senza agitazioni ma con determinazione e forza per tutelare le nostre imprese, il governo è determinato".





