Trump: 'Abbiamo deciso, imporremo all'Ue dazi al 25%'

"Abbiamo deciso e lo annunceremo a breve": i dazi contro l'Ue saranno al 25% e riguarderanno le auto e altre cose. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che l'Ue è stata "formata per fregare" gli Stati Uniti.

In quanto ai dazi contro il Canada e il Messico, entreranno in vigore il 2 aprile, ha ribadito Trump, ribadendo che il Canada dovrebbe essere "il nostro 51esimo stato" e chiamando il premier canadese Justin Trudeau "governatore".

"Se non sostenessimo il Canada, non esisterebbe come paese", ha aggiunto Trump.

