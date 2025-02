Germania, 'spari davanti al tribunale di Bielefeld, un arresto'

Un uomo ha esploso diversi colpi di pistola di fronte al tribunale di Bielefeld, in Germania. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild. Ci sarebbero dei feriti, i testimoni hanno anche dichiarato che si tenterebbe di rianimarne uno. Non è ancora chiaro se il responsabile sia stato arrestato o meno. Al tribunale si sta svolgendo il processo contro il presunto omicida del pugile Besar Nimani.

Il quotidiano Bild riferisce che la polizia avrebbe arrestato uno dei responsabili della sparatoria davanti al tribunale di Bielefeld. Tra i feriti, di cui uno in pericolo di vita, ci sarebbero almeno due familiari di Besar Nimani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA