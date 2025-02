Von der Leyen, 'per Kiev garanzie sicurezza con scudo Usa'

"Sostengo l'iniziativa del presidente Trump per l'Ucraina per un accordo di pace durevole, con garanzie di sicurezza e con una rete di protezione degli Usa. Noi dobbiamo insistere sul sostegno economico e militare all'Ucraina perché è nell'interesse dell'Europa raggiungere una vera pace attraverso la forza. E dobbiamo aumentare la nostra pressione sulla Russia per concordare un accordo di pace che sia durevole a attuabile": Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al rientro dal suo viaggio in Ucraina.



