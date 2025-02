Trump, 'ho sentito che Zelensky viene venerdì, per me ok'

"Ho sentito che Zelensky viene venerdì" a Washington. "Va bene per me se vuole fare visita". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Le dichiarazioni di Trump giungono dopo che Reuters ha scritto sul suo portale online, citando due fonti a conoscenza della questione, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha in programma di recarsi a Washington venerdì per incontrare il presidente degli Stati Uniti dopo che i funzionari hanno concordato i termini di una bozza di accordo sulle terre rare.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA