Starmer, tiranni come Putin capiscono solo la forza

"I tiranni come (Vladimir) Putin capiscono solo il linguaggio della forza". Lo ha ribadito Il premier laburista britannico Keir Starmer giustificando in un discorso alla nazione da Downing Street l'annuncio fatto in Parlamento del "maggiore incrementi di spese militari" del Regno "dalla fine della Guerra Fredda". Starmer ha ripetuto che vi sarà un prezzo da pagare fra tagli agli aiuti internazionali e al welfare britannico, ma che si tratta di una "sfida generazionale" e che la sicurezza nazionale è un dovere assoluto. Ha aggiunto che, se l'Europa non sarà in grado di "proteggere l'Ucraina", l'instabilità e i rischi aumenteranno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA