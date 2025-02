Starmer conferma il vertice con i leader europei nel weekend

"Nel weekend ospiterò un gruppo di leader" per "portare avanti la discussione" sulla difesa comune europea. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer, sottolineando che l'incontro si svolgerà dopo il suo incontro di giovedì con Donald Trump. Starmer ha aggiunto di aver parlato in questi giorni col presidente ucraino Volodymyr Zelensky e oggi di nuovo con Emmanuel Macron, reduce a sua volta da Washington.

Poi ha ribadito di voler fare da ponte fra America ed Europa, di non voler scegliere fra questi partner della Nato, ma non senza aggiungere che gli Usa restano "l'alleato più importante" del Regno Unito a livello bilaterale.



