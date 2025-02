Onu, nel 2024 record di bambini morti nel Canale della Manica

Un numero record di bambini è morto nel Canale della Manica nel 2024, secondo dati Onu condivisi con il Guardian, un "campanello d'allarme", secondo i ricercatori, che non dovrebbe restare inascoltato.

L'anno scorso, il Missing Migrants Project dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) delle Nazioni Unite ha registrato il numero più alto di morti e persone scomparse nella Manica, con 82 persone che hanno perso la vita, almeno 14 delle quali erano bambini. I funzionari ritengono probabile che queste cifre siano una sottostima della situazione reale.

Gli 82 decessi dell'anno scorso sono stati più del triplo dei 24 registrati nel 2023 e il numero di bambini deceduti è aumentato notevolmente rispetto al decesso di un bambino nel 2023. Tra il 2018 e il 2024, il numero di decessi di bambini nella Manica è stato tra uno e cinque all'anno. Finora nel 2025 sono stati registrati cinque decessi, nessuno dei quali ritenuto di bambini.

Alla fine dell'anno scorso, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha raccomandato misure concrete per ridurre il rischio che i migranti muoiano o scompaiano, tra cui l'accesso all'assistenza umanitaria per coloro che sono in difficoltà e una migliore raccolta di dati su coloro che sono scomparsi.

I funzionari dell'Oim hanno espresso preoccupazione per il fatto che anche quando i bambini sopravvivono a questi viaggi difficili, rischiano la separazione dai genitori e il supporto fornito per la riunificazione delle famiglie è molto limitato.

"Il numero record di bambini morti nella Manica l'anno scorso - ha detto Christa Rottensteiner, capo della missione per l'Oim nel Regno Unito - è un campanello d'allarme che ci fa capire che c'è ancora molto da fare. I corpi senza nome portano segni di provenienza da Paesi devastati dalla guerra o da contesti estremamente instabili. Sono urgenti e necessarie rotte più sicure e regolari e deve essere predisposto il giusto supporto per i bambini separati che cercano le loro famiglie".



