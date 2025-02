Merz da Scholz: prime discussioni sul futuro governo

Il vincitore delle elezioni tedesche Friedrich Merz è stato ricevuto dal cancelliere federale Olaf Scholz questa mattina. Colloquio breve per discutere della fase di transizione. In discussione altre due questioni: l'avvio dei colloqui esplorativi con la socialdemocrazia per definire una coalizione di governo e anche la possibilità di riunire nuovamente il parlamento nella sua vecchia composizione prima della scadenza naturale per approvare importanti provvedimenti di bilancio che necessitano di una maggioranza qualificata, in particolare si discute di un nuovo fondo vincolato per l'Ucraina e le spese per la difesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA