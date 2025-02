ANSA-FOCUS/'Plastico nei visori per droni',Kiev in stile Mossad

di Stefano Intreccialagli Un'azione da spy-story per "bruciare gli occhi del nemico", ispirata alla operazione dei cercapersone esplosivi del Mossad che ha ucciso o mutilato migliaia di miliziani Hezbollah e civili in Libano: l'intelligence militare di Kiev ha inserito esplosivi in un lotto di visori da pilota di droni destinati all'uso da parte dei russi sui campi di battaglia in Ucraina. A riferirlo sono gli stessi 007 ucraini citati dai media internazionali, tra cui Financial Times e New York Post, sostenendo che l'operazione ha provocato "decine di feriti" ed è ancora in corso.

"Oggi gli orrori della guerra stanno letteralmente accadendo davanti agli occhi dei piloti di droni nemici", ha affermato il Gur ucraino. "Questa è una meritata punizione per i crimini di guerra che gli occupanti russi commettono contro l'Ucraina ogni giorno". Stando a quanto riferito, l'azione ha coinvolto agenti ucraini che hanno acquisito un lotto di circa 80 occhiali per pilotaggio di droni, modificandoli con un meccanismo di detonazione a distanza prima di essere distribuiti a gennaio alle unità dei piloti di droni russi come donazioni di "volontari russi" all'esercito di Mosca.

All'inizio del mese, sono emerse le prime segnalazioni rilanciate da portali e blogger russi: Readovka, media pro-Cremlino con quasi 3 milioni di follower su Telegram, aveva riferito il 7 febbraio che in un lotto di occhiali per droni Fpv donati ai russi erano state inserite trappole esplosive con 10-15 grammi di plastico e un detonatore. Un rappresentante della Npp, azienda russa che produce e fornisce equipaggiamento per l'esercito russo, ha successivamente confermato all'agenzia russa Tass che un lotto di occhiali per droni era stato sabotato, inserendo esplosivi che detonavano all'accensione: "Un lotto di occhiali Skyzone Cobra X V4 FPV è stato consegnato da un uomo di nome Roman", ha affermato Igor Potapov della Npp, aggiungendo che gli occhiali erano stati donati come aiuto umanitario. "Quando gli occhiali sono stati accesi, si è verificata la detonazione. Quando abbiamo aperto il lotto, abbiamo trovato del plastico in tutti i prodotti", ha affermato Potapov.

Non è chiaro se e quanti soldati russi siano rimasti feriti: un funzionario dell'intelligence ucraina citato dal New York Post ha parlato di "una serie di esplosioni di occhiali per droni durante il loro utilizzo da parte dei piloti" russi, ferendo "decine di persone". E all'inizio di febbraio, blogger russi pro-guerra avevano segnalato diversi casi in cui i visori sono esplosi sulla testa dei piloti, accecandone almeno otto nella regione russa di Kursk e nel Donetsk e Lugansk in Ucraina.

In ogni caso, un rappresentante del Gur ha parlato al Financial Times di "un'operazione di successo che è ancora in corso.

Tecnologicamente, è più complicato che con i cercapersone" usati dal Mossad, "ma, sfortunatamente, i russi non li usano molto", ha aggiunto.

Quello dei visori esplosivi è solo l'ultimo capitolo della 'guerra ombra' combattuta dalle agenzie di intelligence di Kiev e Mosca, fatta di attentati, sabotaggi e attacchi a infrastrutture e catene di approvvigionamento attraverso operazioni segrete.



