Turchia, 'non siamo stati invitati ad entrare nei Brics'

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha affermato che alla Turchia non è stato offerto di entrare a fare parte dei Brics come un membro a pieno titolo.

"Da quello che abbiamo capito i Brics non accettano nuovi membri al momento, ma partnership, e quindi non abbiamo ricevuto un'offerta per esserne membri a pieno titolo", ha detto Fidan, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo russo, Serghei Lavrov, ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato Trt.

Fidan ha aggiunto che la Turchia è impegnata nella cooperazione economica internazionale e mantiene attenzione nei confronti dei suoi rapporti con i Brics.



