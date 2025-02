"Sarebbe stato possibile fare di più, il risultato non corrisponde alle mie aspettative. Volevo ottenere di più, noi tutti lo volevamo. Questo significa per me che non avrò più ruoli di guida nel partito": lo dice Robert Habeck, leader dei Verdi, incontrando la stampa a Berlino dopo le elezioni di ieri.



