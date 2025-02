Putin, 'in mondo che cambia soldati difendono futuro Russia'

I soldati russi che combattono in Ucraina "difendono gli interessi nazionali e l'avvenire della Russia": lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in occasione della Giornata dei difensori della patria e alla vigilia del terzo anniversario dell'invasione dell'Ucraina. "A risvhio della loro vita e dando provadi coraggio, i soldati russi difendono risolutamente la loro terra natale, gli interessi nazionali e l'avvenire della Russia", ha detto il leader del Cremlino, aggiungendo che la sua determinazione a rinforzare l'esercito "non è cambiata", nel contesto di "rapidi cambiamenti" nel mondo.



