"Per la Spd è stata una sconfitta storica, è una serata amara per noi. La coalizione semaforo è stata bocciata": così Matthias Miersch, segretario generale Spd, commenta i primi dati delle elezioni in Germania. Ad una domanda sulla possibilità di far parte di un prossimo governo, Miersch ha risposto che "l'ultima parola dovranno averla gli iscritti".





