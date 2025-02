Kiev, nei territori occupati 350 miliardi in risorse naturali

(ANSA-AFP) - KIEV, 23 FEB - L'Ucraina stima di avere risorse naturali "essenziali" per un valore di 350 miliardi di dollari, tra cui il titanio, nel territorio occupato dalla Russia. Lo ha affermato il vice primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko.

"Abbiamo informazioni secondo cui, sfortunatamente, nel territorio temporaneamente occupato si trovano materiali essenziali per un valore di circa 350 miliardi di dollari", ha detto in una conferenza stampa a Kiev, nel contesto delle tensioni con gli Stati Uniti in merito a un accordo proposto sui minerali ucraini. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA