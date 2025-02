Attacco con un coltello nell'est della Francia, un morto. Fermato l'aggressore

Attacco con coltello a Mulhouse nell'est della Francia.

Una persona è morta e due poliziotti municipali sono rimasti feriti. Lo rende noto la Procura della città.

E' stato fermato l'accoltellatore. Lo rendono noto le forze dell'ordine citate dal quotidiano locale l'Alsace.

L'aggressore, un algerino di 37 anni, è schedato per rischio terrorismo. Era soggetto al Oqtf, l'obbligo di lasciare il territorio francese per 10 anni. Era uscito dal centro di detenzione amministrativa di Strasburgo nel giugno 2024, secondo una fonte degli inquirenti. Da allora era ai domiciliari. Secondo fonti dei media francesi, l'uomo non avrebbe ottemperato negli ultimi giorni all'obbligo di firmare in commissariato al quale era sottoposto.

Prima di compiere il gesto ha urlato "Allah u Akbar". Lo riferiscono testimoni citati da Tf1 info

Uno dei due poliziotti è stato ferito alla carotide ed un altro al torace. Atri tre agenti sono stati leggermente feriti.

La procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un'inchiesta sull'attacco per "omicidio a scopi terroristici" e "tentati omicidi a scopo terroristico contro pubblici ufficiali".

"L'orrore si è impadronito della nostra città". Lo ha affermato Michèle Lutz, sindaca della città di Mulhouse, nell'est della Francia. "La pista terroristica sembra per ora essere quella privilegiata", ha aggiunto la prima cittadina, precisando che "ciò va naturalmente confermato a livello giudiziario".

"A nome della città di Mulhouse, esprimo i nostri sentimenti fraterni alle vittime e ai loro cari - ha precisato -. Seguo le operazioni sul posto con il vicesindaco e il procuratore della Repubblica".

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 16, a margine di una manifestazione di sostegno al Congo. Sul posto, in prossimità del mercato sul canale coperto, è stato predisposto un perimetro di sicurezza.

Macron: 'Governo determinato a combattere il terrorismo'

In un messaggio il presidente Emmanuel Macron ha espresso la "solidarietà della nazione" e la "determinazione del governo" a combattere il terrorismo.

"Non c'è alcun dubbio che si tratti di un attentato terrorista islamista - ha detto Macron alle tv uscendo dal Salone dell'Agricoltura di Parigi dove era in visita - voglio esprimere qui la solidarietà della nazione nei confronti della famiglia. La determinazione mia e del governo è totale, e prenderemo ogni iniziativa utile per dare una risposta a quanto accaduto".

Bayrou: 'Il fanatismo ha colpito ancora'

"Il fanatismo ha colpito ancora e noi siamo in lutto": lo ha detto il premier francese, François Bayrou, dopo l'attacco di Mulhouse, dove oggi un uomo di nazionalità algerina e schedato, ha ucciso un uomo e ferito gravemente due poliziotti.

