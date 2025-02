Waltz, 'Zelensky firmerà a breve l'accordo sulle terre rare'

L'accordo sui minerali dell'Ucraina meridionale sarà firmato "a brevissimo termine" dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz.

"Per il Paese è vantaggioso. Cosa c'è di meglio di avere una partnership commerciale con gli Stati Uniti?", ha aggiunto il funzionario alla conferenza dei conservatori in corso a Washington dopo aver parlato dello status dei negoziati di pace.

"Lo vedrete nei prossimi giorni", ha aggiunto Waltz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA