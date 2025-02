Times, 'Gb apre ad accordo con Ue su mobilità dei giovani'

Il premier laburista britannico Keir Starmer è pronto a presentare all'Ue una proposta per un programma di mobilità giovanile rivolto a quanti hanno tra i 18 e i 30 anni e intendono lavorare o studiare nel Regno Unito, nell'ambito del "reset" delle relazioni post-Brexit avviato tra Londra e Bruxelles, senza comunque interferire con la promessa fatta dal governo di non ritornare alla libera circolazione. E' quanto riporta il Times, secondo cui l'iniziativa del primo ministro avrebbe valenza reciproca, quindi anche per i britannici che vogliono spostarsi temporaneamente nel continente, e una serie di paletti sul modello di uno schema esistente con l'Australia. A partire da quello della durata: limitata ai due anni con la possibilità della proroga di uno.

Non solo, il numero di giovani ammessi nel Regno verrebbe limitato annualmente dal ministero degli Interni britannico - a differenza di un piano di mobilità simile proposto nei mesi scorsi da Bruxelles - e per loro sarà previsto il pagamento di un contributo per poter usufruire del servizio sanitario nazionale (Nhs) e l'impossibilità di accedere al sistema di sussidi pubblici. I vincoli rigidi sono pensati per limitare le inevitabili polemiche sull'iniziativa rispetto alle promesse fatte da Starmer di ridurre l'immigrazione regolare e quella illegale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA