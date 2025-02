Presidente Sudafrica Ramaphosa invita Zelensky a Pretoria

Nel giorno della riunione dei ministri degli esteri del G20, che il Sudafrica ospita nel 2025, il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha confermato di aver invitato Volodymyr Zelensky in visita di Stato a Pretoria. Ramaphosa ha scritto su X di aver avuto una conversazione telefonica con Zelensky su varie questioni geopolitiche.

"Accolgo con favore l'impegno costruttivo ricevuto dal presidente Zelensky e mi auguro di poterlo ospitare presto in Sudafrica per una visita di Stato", si legge. "Entrambi abbiamo concordato sull'urgente necessità di un processo di pace inclusivo e giusto che coinvolga tutte le parti nel trovare una soluzione al conflitto e garantire una pace duratura. Il Sudafrica rimane impegnato a sostenere il processo di dialogo tra Russia e Ucraina".

Zelensky aveva già scritto ieri: "Ho parlato con il presidente sudafricano Ramaphosa e l'ho ringraziato per il sostegno del Sudafrica alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. È importante che i nostri Paesi condividano la stessa posizione: niente sull'Ucraina senza l'Ucraina. Tutti noi speriamo di raggiungere una pace giusta e duratura quest'anno. La voce del Sudafrica è importante e contiamo sul suo sostegno".

Sebbene il Sudafrica si sia sempre dichiarato non allineato nella guerra tra Russia e Ucraina, è stato accusato di essere favorevole a Mosca. A ottobre, Ramaphosa aveva descritto la Russia come "amici e alleati preziosi" durante un vertice del raggruppamento Brics ospitato dal presidente russo Vladimir Putin. Ramaphosa ha inoltre avuto un colloquio con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ieri a margine delle riunioni dei vertici diplomatici del G20 a Johannesburg.



