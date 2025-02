Media, 'Putin vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio'

Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio, terzo anniversario dell'aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini.

I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita per imporre le sue condizioni di pace al mondo, cercando di dipingere i governi in Europa che sostengono Kiev come "nemici della pace", scrive Kyiv Independent.

Non sono state annunciate decisioni concrete in seguito all'incontro tra le delegazioni americana e russa, ma l'esclusione dell'Ucraina ha suscitato allarme a Kiev e in Europa.





