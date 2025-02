"Sono in contatto in modo molto attivo con quei Paesi che non sono ancora arrivati al 2% del Pil in difesa, perché dovranno farlo entro l'estate: se non reagiscono alle mie telefonate, ho detto, dovranno poi reagire a quelle di una certa persona che sta a Washington...". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in Slovacchia.



