I russi hanno lanciato nella notte un attacco combinato con missili e droni contro l'Ucraina, sono stati utilizzati in totale 14 missili e 161 droni, di cui 158 non hanno raggiunto i loro obiettivi. Lo afferma l'Aeronautica militare delle Forze Armate dell'Ucraina su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda.

Le regioni colpite sono quelle di Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv e Odessa.



