Bild, 'l'Isis esorta a nuovi attentati in Germania'

L'Isis esorta a compiere nuovi attentati in Germania alla vigilia delle elezioni di domenica e dopo i recenti attacchi con auto che hanno investito la folla.

Lo riferisce la Bild. "Che aspetti? Le strade sono piene di obiettivi! Colpisci!", è il testo in tedesco di un'immagine che secondo il quotidiano tedesco ha rilanciato il media Al Saif, una piattaforma vicina al sedicente Stato islamico. L'immagine ritrae il navigatore di un'automobile che consiglia al conducente di imitare l'attentato di Monaco e investire i passanti. Vengono poi indicate anche delle città: Berlino, Monaco, Francoforte, Vienna, Bruxelles, Anversa e Salisburgo.





