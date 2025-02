Gli Stati Uniti hanno aiutato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine a tre anni di "isolamento" in Occidente, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Credo che gli Stati Uniti abbiano aiutato Putin a uscire da anni di isolamento", ha detto Zelensky ai giornalisti, il giorno dopo che alti funzionari americani e russi hanno tenuto colloqui in Arabia Saudita. "Tutto ciò non ha alcun impatto positivo sull'Ucraina", ha aggiunto.



