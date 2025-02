(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 18 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato i colloqui tra Usa e Russia oggi a Riad come colloqui sulla guerra in Ucraina senza la partecipazione ucraina. Si stanno svolgendo colloqui "tra i rappresentanti della Russia e i rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Sull'Ucraina, ancora sull'Ucraina, e senza l'Ucraina", ha detto Zelensky durante una visita ufficiale in Turchia. (ANSA-AFP).



