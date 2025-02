Usa, 'colloqui con Mosca un primo passo importante'

Washington accoglie con favore un "primo passo importante" dopo i colloqui con la Russia, oggi a Riad. Lo afferma il dipartimento di Stato americano in una nota.

Il dipartimento di Stato afferma che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha concordato con i funzionari russi di istituire un "meccanismo di consultazione per affrontare gli elementi irritanti nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia".

Sull'Ucraina Washington e Mosca hanno deciso di nominare squadre "di alto livello" per negoziare la fine del conflitto, affermano gli Usa.



